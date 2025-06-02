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Американский журналист попросил у Мединского интервью, но передумал и ушел

RT: журналист из США испугался брать интервью у Владимира Мединского
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Александр Кряжев/РИА Новости

Журналист американского издания Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур «испугался» брать интервью у главы российской делегации в Стамбуле, помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом сообщает RT.

«Мединский со всем уважением к роли США в мирном процессе предложил ему поговорить в машине по дороге в аэропорт, поскольку России важно, чтобы американцы понимали истинное положение дел. Но тот в итоге отказался», — говорится в материале.

По словам журналиста Константина Придыбайло, Люксмур долго совещался с редакцией WSJ, потом около минуты посидел в автомобиле Мединского, но в итоге передумал брать интервью и ушел.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.

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