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В США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России

NYT: переговоры без прекращения огня можно назвать тактической победой России
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Александр Рюмин/РИА Новости

Тот факт, что уже два раунда переговоров об украинском урегулировании прошли без прекращения боевых действий, можно назвать тактической победой Москвы. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT).

«Эти встречи послужили тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны», — говорится в материале.

Издание также отметило низкий уровень ожидания от второго раунда переговоров, так как стороны представили условия перемирия, не устраивающие друг друга.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно условие для 30-дневного перемирия по меморандуму РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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