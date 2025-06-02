Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом

Около 1,8 тысячи эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новыми паспортами. Об этом в своем Telegram-канале заявила представитель МВД России Ирина Волк.
Она подчеркнула, что сотрудники подразделений по вопросам миграции ведомства продолжают работать в пунктах временного размещения граждан в регионе. Жителям области, которые были эвакуированы из приграничных районов, восстанавливают утраченные паспорта в ускоренном порядке.
Волк отметила, что практически все обратившиеся с заявлением о выдаче нового паспорта получили свои документы.
30 мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, лишившихся своего имущества.
13 мая временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров выразил недовольство темпами восстановления многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников в апреле.
Ранее в начале мая ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область.