Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом

Волк: около 1,8 тысячи жителей Курской области обратились в МВД за новым паспортом

Около 1,8 тысячи эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новыми паспортами. Об этом в своем Telegram-канале заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что сотрудники подразделений по вопросам миграции ведомства продолжают работать в пунктах временного размещения граждан в регионе. Жителям области, которые были эвакуированы из приграничных районов, восстанавливают утраченные паспорта в ускоренном порядке.

Волк отметила, что практически все обратившиеся с заявлением о выдаче нового паспорта получили свои документы.

30 мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, лишившихся своего имущества.

13 мая временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров выразил недовольство темпами восстановления многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников в апреле.

Ранее в начале мая ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область.