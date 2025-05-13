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Власти Курской области недовольны скоростью восстановительных работ после атаки ВСУ

В руководстве Курской области недовольны темпами восстановительных работ
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Правительство Курской области

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров выразил недовольство темпами восстановления многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников в апреле. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.

«Да, сделано уже довольно много, но тем не менее требую от подрядчиков большей эффективности. Это не просто объекты: люди ждут, когда смогут вернуться домой. Необходимо об этом помнить», – передает пресс-служба слова чиновника.

Базаров заверил, что лично продолжит контролировать ход восстановительных работ.

В результате массированной атаки БПЛА в ночь на 15 апреля в Курске пострадали десятки жилых домов и автомобилей, несколько человек получили ранения. По информации министерства обороны РФ, всего в небе над Курской областью были уничтожены 109 дронов.

Сообщалось также, что с 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуированы 797 человек, среди них 20 детей.

Ранее в начале мая ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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