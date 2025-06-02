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В посольстве назвали число россиян, находящихся в тюрьмах США

Посольство России: в тюрьмах США находятся 77 россиян
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Ben Fox/AP

В тюрьмах США в настоящее время отбывают наказание 77 граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Вашингтоне.

Отмечается, что большинство этих заключенных обвиняются в совершении нетяжких преступлений, таких как отмывание денег, нарушение экспортного законодательства, кибермошенничество. Но есть и те, кто отбывает наказание по «тяжким» статьям, добавили в дипмиссии.

В посольстве заявили, что американские власти не хотят предоставлять российской стороне выверенную информацию о заключенных, ссылаясь на отсутствие единой статистики.

В диппредставительстве также назвали «одним из безусловных приоритетов» обеспечение соблюдения прав и законных интересов российских граждан в местах заключения в США. Дипломаты отметили, что внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания россиян, поддерживают с ними частые контакты по телефону и посещают их в тюрьмах.

20 мая агентство Reuters опубликовало имена девяти человек, которых власти США хотели бы вернуть домой в рамках обмена заключенными с Россией. Официально эти данные не подтверждены, публикация ссылается на «источник, близкий к Кремлю». По данным агентства, договоренность об этой акции была достигнута между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров 19 мая.

Ранее в Кремле рассказали о работе по обмену заключенными между Россией и США.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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