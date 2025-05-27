Песков рассказал о работе по обмену заключенными между Россией и США

Политическая воля выполнять договоренности касательно обмена заключенными между Россией и США есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, очевидно, что Москва и Вашингтон не должны и не могут соглашаться во всем, но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, есть, и работа продолжается.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, как заявления президента США Дональда Трампа с критикой российских ударов по Украине влияют на работу по организации обмена заключенными между РФ и США.

20 мая агентство Reuters опубликовало имена девяти человек, которых власти США хотели бы вернуть домой в рамках обмена заключенными с Россией. Официально эти данные не подтверждены, публикация ссылается на «источник, близкий к Кремлю». Утверждается, что договоренность об этой акции была достигнута между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров 19 мая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высоко оценил беседу с Путиным.