Суд в Москве арестовал второго фигуранта дела об ограблении курьера

Суд арестовал второго фигуранта дела о похищении у курьера 127 миллионов рублей

Пресненский суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о похищении у курьера в «Москве-Сити» 127 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что Умару Салжиеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля.

До этого суд избрал меру пресечения другому фигуранту дела — Хамиду Ибрагимову. Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Хамида Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина проведет под арестом два месяца.

Все случилось 25 мая, когда курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил мужчин, которые напали на него и забрали чемодан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Позже по подозрению в совершении преступления задержали двоих безработных уроженцев Чечни.

Ранее стало известно, что украденные у курьера в «Москве-Сити» 127 млн рублей до сих пор не нашли.