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Общество
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Пострадавшим при мартовской атаке жителям Энгельса выплатили компенсации

Власти выплатили жителям Энгельса после мартовской атаки БПЛА свыше 264 млн руб
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Shutterstock

Власти выплатили компенсации жителям Энгельса, чье имущество было повреждено при мартовской атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Саратовскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Саратовской области.

«Жителям Энгельса, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА, в качестве материальной поддержки перечислили уже свыше 264 млн рублей», — говорится в публикации.

31 марта губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что Саратовская область прогнозирует выплаты пострадавшим при атаке беспилотников в Энгельсе на сумму более 200 миллионов рублей.

Бусаргин отметил, что до 100 тысяч рублей полагается за поврежденный автомобиль. До 150 тысяч можно получить за дачный домик и до 250 тысяч — за поврежденный жилой дом.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. Как сообщал Роман Бусаргин, повреждения получили около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара беспилотника были выбиты окна в Энгельсской городской больнице. В Энгельсском районе после атаки ВСУ ввели режим ЧС.

Ранее житель Энгельса рассказал подробности атаки дронов.

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