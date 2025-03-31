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Пострадавшим при атаке БПЛА в Саратовской области выплатят более ₽200 млн

Бусаргин: Саратовская область выделит более ₽200 млн пострадавшим при атаке БПЛА
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Алексей Майшев/РИА Новости

Саратовская область прогнозирует выплаты пострадавшим при атаке беспилотников в Энгельсе на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, передает РИА Новости.

«Чтобы ни одной жалобы, что у людей возникают какие-то проблемы, не поступало. Деньги колоссальные. Прогнозируем больше 200 миллионов рублей на эти выплаты», — сказал он.

Губернатор добавил, что просит местные власти оказывать максимальное содействие гражданам по различным вопросам.

В феврале житель Белгородской области инсценировал атаку дрона ради получения компенсации. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на еженедельном совещании.

Губернатор рассказал, что инцидент произошел в Волоконовском районе. Силовики увидели горящий автомобиль и пьяную компанию. Один из мужчин, имитируя атаку БПЛА, бросил похожий на дрон предмет в горящую машину. Предварительно, таким образом они хотели получить компенсацию в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

Ранее власти Курской области рассказали, сколько домов разрушены в приграничье.

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