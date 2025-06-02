Возгоранию в промзоне в Ленобласти присвоили ранг №2

Администрация Ленобласти: пожару в промзоне в Янино присвоили ранг №2

Пожару в промышленной зоне поселка Янино, расположенного в Ленинградской области, присвоили ранг №2. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание в производственных постройках.

«По сообщению спасателей, пострадавших на пожаре нет», — подчеркивается в тексте.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, огонь охватил ангары с лакокрасочной продукцией и распространился на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия находятся более 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники.

Пожару присваивается ранг №2 при нескольких условиях. Среди них — крупная площадь горения и отсутствие поблизости источников воды, а также недостаточное количество людей и оборудования для ликвидации огня.

О пожаре в промышленной зоне в поселке Янино стало известно днем 2 июня. Читатели газеты «Фонтанка» заявили, что пламя охватило здания на территории завода красок «Пигмент». В результате потенциально опасный дым растянулся на несколько километров, утверждают очевидцы.

Ранее в Камчатском крае произошел крупный пожар на рыбокомбинате.