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Общество
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В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 4 июня
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за рисков пожаров до среды, 4 июня. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения до 1:00 4 июня — высокая пожароопасность четвертого класса», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что аналогичное предупреждение действует в Московской области.

31 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые дни июня в Центральной России будут прохладными. Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил он.

В этот же день Вильфанд рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали комфортную температуру воды на юге России.

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