В Гидрометцентре спрогнозировали комфортную температуру воды на юге России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству ТАСС, что температура воды Черного моря постепенно повышается и на текущий момент составляет +17°C.

Согласно прогнозу синоптика, температура воды в Черном море достигнет комфортных для купания +22°C к середине июня.

По словам Вильфанда, температура воды растет медленно. В Туапсе, Геленджике и Алуште вода прогрелась до +17°C, в Анапе, Сочи и Евпатории — до +18°C, а на Азовском море — +21°C.

«Азовское море уже достаточно прогрето для купального сезона», — отметил метеоролог.

31 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни. По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Вильфанд уточнил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях в период с 30 мая по 2 июня ожидается до +30°C. В Татарстане будет аномально опасная погода с повышением температуры до +34°C.

Ранее Вильфанд рассказал, сколько продержится 30-градусная жара в Московской области.