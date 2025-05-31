Синоптик рассказал, что начало лета будет прохладнее, чем конец весны

Первые дни июня в Центральной России будут прохладными. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны», — сказал он.

Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил Вильфанд.

Синоптик рассказал, что в воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5°C холоднее, чем в последнюю неделю мая. Похолоданием это считать нельзя, так как днем в начале следующей недели прогнозируется +19...24°C, то есть выше климатической нормы на 1-1,5°C, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Чтобы легче переносить жару и не перегружать желудок, стоит употреблять холодные супы и овощные салаты. Такой совет дал бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

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