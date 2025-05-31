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Синоптик рассказал о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни

Вильфанд: в четырех округах РФ в ближайшие дни ожидается жаркая погода
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Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС о жаркой погоде в четырех округах РФ в ближайшие дни.

По словам синоптика, температура выше +30°C ожидается в регионах Поволжья и на Урале. Также на 7°C теплее нормы будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Вильфанд уточнил, что в Челябинской, Курганской, Свердловской областях в период с 30 мая по 2 июня ожидается до +30°C. В Татарстане будет аномально опасная погода с повышением температуры до +34°C.

«В Пермском крае до 2 июня ожидается аномально жаркая погода в диапазоне температур плюс 27-30 градусов», — добавил синоптик.

Также он рассказал, что в регионах Западной Сибири ожидается потепление. В воскресенье в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае температура повысится до +20°C.

До этого Вильфанд сообщал, что первые дни июня в Центральной России будут прохладными.

Это связано с тем, что последняя неделя весны была на 7°C выше нормы. Аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной части страны была связана с антициклоном, пояснил он.

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