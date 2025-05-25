На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ТЦ Королева ликвидировано открытое горение

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ Королева

На месте пожара в торговом центре подмосковного Королева ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в борьбе с огнем участвуют 60 человек и 24 единицы техники.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной возгорания стала неисправность или перегрузка электропроводки.

Очевидец Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами