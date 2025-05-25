В ТЦ Королева ликвидировано открытое горение

На месте пожара в торговом центре подмосковного Королева ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в борьбе с огнем участвуют 60 человек и 24 единицы техники.

Пожар начался в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского днем. Местные паблики писали, что ТЦ загорелся уже второй раз за сутки. В МЧС заявили, что огонь удалось локализовать на 250 «квадратах», однако прокуратура сообщала, что огонь распространился на площади в 400 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной возгорания стала неисправность или перегрузка электропроводки.

Очевидец Данила рассказал «Газете.Ru», что в воздухе рядом со зданием чувствуется едкий запах, а дым виден за несколько километров. По его словам, там, где огонь сильнее всего, располагалось несколько строительных магазинов с фурнитурой, сантехникой и подобными товарами. Вокруг места пожара (здание находится на оживленном перекрестке, рядом детский парк) столпилось много народа, но паники не было. Люди начали расходиться, когда дым усилился.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.