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Общество
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В 2025 году в Московской области благоустроят более 130 мест для отдыха горожан

Губернатор Воробьев: в Подмосковье облагородят более 130 парков и скверов
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Министерство благоустройства Московской области

До конца текущего года в Подмосковье благоустроят 134 зоны для отдыха жителей – парков, скверов, набережных, пешеходных зон. Пик активности работ придется на август и сентябрь, а их завершение запланировано на ноябрь, передает 360.ru со ссылкой на данные губернатора Андрея Воробьева.

Если всего 11 лет назад в регионе было только 24 парковых территории, то сегодня это число выросло до 209, отметил Воробьев. В этом году в список для благоустройства вошли 15 парков, 10 лесопарков, скверы, набережные и пешеходные зоны. Помимо облагораживания, важно предусмотреть наполняемость этих территорий, обеспечив гражданам доступные развлечения, подчеркнул глава региона.

«Как мне докладывали, и количество малого бизнеса, и различные услуги, спортивные, доступный спорт сегодня, культурные мероприятия — все это имеет принципиально важное значение», — пояснил он, призвав дирекции парков теснее работать с бизнесом по этому вопросу.

Также Воробьев поручил главам регионов контролировать сроки выполнения работ, закупки материалов, причем делать все с акцентом на повышение доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и матерей с колясками. Основным показателем успешности работ должна быть посещаемость той или иной территории, подчеркнул он. Так, например, в прошлом году в парках региона побывали 43,1 млн гостей, а в планах на текущий год повысить это число на 4,3 млн человек.

Интересным новшеством этого года должна стать реализация пилотного проекта, которая предполагает автоматизированный контроль за содержанием парков с помощью нейросетей. Запустить проект планируется в десяти муниципалитетах области, в том числе в Балашихе, Истре, Клине и других.

Напомним, в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запущена Всероссийская премия «Парки России». Она позволяет определить наиболее интересные проекты парковой инфраструктуры и стимулирует внедрение успешного опыта по формированию общественных пространств в других регионах страны. Какие парки признаны лучшими, и как сделать так, чтобы их становилось больше, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что один из регионов РФ получит более 2 млрд рублей на благоустройство.

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