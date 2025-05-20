От Магадана до Севастополя. Как парки меняют облик современных мегаполисов?

Уровень жизни граждан напрямую связан с качеством социальной инфраструктуры. Выходя из дома, хочется видеть, как преображаются двор, улица или район, в которых ты живешь. Такие территории, как набережные, скверы, центральные площади, парковые и зеленые зоны, расскажут о городе не меньше, чем его музеи и объекты культурного наследия. Поэтому запрос на качественные перемены в развитии общественных пространств остается одним из наиболее актуальных. Созданию комфортной городской среды способствует национальный проект «Инфраструктура для жизни», реализация которого рассчитана на срок до 2030 года и который охватывает все регионы страны.

Парковая инфраструктура

Лучшие практики в области парковой отрасли уже второй год подряд помогает выявить Всероссийская премия «Парки России». С одной стороны, она определяет лучшие парки, с другой — позволяет взглянуть со стороны на опыт регионов и реализовать его там, где это необходимо.

«Премия «Парки России» способствует дополнительному развитию российской парковой отрасли и созданию комфортной городской среды во всех субъектах Российской Федерации. Большое количество уникальных общественных пространств было заявлено для участия в премии, 17 победителей в категории «Парк года» с географией от Магадана до Москвы, 5 победителей в специальной номинации, включая общественные территории в наших воссоединенных регионах. В номинации «Компания года» отмечены 11 организаций, которые способствуют всестороннему развитию общественных пространств», — отмечает заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

По его словам, в 2024 году всероссийская парковая премия «Парки России» стала органичной частью проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация которого была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года.

Премия была задумана для популяризации мер национального проекта «Инфраструктура для жизни». Она не предусматривает денежного награждения или субсидирования победителей, однако, судя по количеству участников (в этом году их число превысило 500), такой формат оказался крайне востребованным.

Признание профессионального сообщества повышает популярность, создает информационные поводы и привлекает туристов в регионы. Такое внимание мотивирует руководство парков участвовать в премии и разрабатывать новые проекты.

close Министерство благоустройства Московской области

«В этом году количество поданных заявок выросло до 573. Оргкомитет премии отметил, что это очень знаковый показатель. Безусловно, это свидетельствует о желании дирекций парков и городских администраций рассказать на всю страну о своих достижениях в направлении развития общественных пространств. Если в прошлом году эксперты жюри премии оценивали парки и общественные пространства с точки зрения исключительно благоустройства, то в этом году мы также сделали акцент на наполнение территорий смыслами. Оценивали как инфраструктуру и тематические объекты территорий, так и деятельность команды парков, в том числе по работе с посетителями», — отметил руководитель Всероссийской премии «Парки России», директор Ассоциации парков, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов.

Рассказать о себе на всю страну — важная миссия. Это и престиж, и профессиональное признание, и обмен опытом. И, конечно, благодаря премии о ее победителях узнает большее количество потенциальных гостей и возможных партнеров.

В 2025 году организаторы премии предложили участникам 29 номинаций по категориям «Парк года» и «Компания года». Победителями стали 22 парковых пространства из 15 регионов России и 11 компаний-производителей. В числе лучших пространств оказались парки из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Однако признание получили не только объекты из крупных городов. Уникальные парки есть и у Московской, Оренбургской, Владимирской, Волгоградской, Магаданской, Челябинской, Ростовской, Калининградской областей, в Татарстане, Чечне, Крыму и в Луганской народной республике.

По следам Малевича

Качественно новые культурные пространства появились в Подмосковье. В Одинцово парк Малевича, занимающий более 360 гектаров, признан парком года в категории «Парк в лесу».

Парк Малевича рядом с Барвихой, открытый в 2020 году, стал любимым для многих местных жителей. В этом году он стал победителем премии и признан образцовым объектом. Его посетителей ждут променад у прудов с каскадными водопадами, фонтаны, запоминающиеся арт-объекты и сменяющие друг друга зоны для различных видов досуга. Получил свое название парк не просо так. Автор одного из ключевых произведений русского авангарда художник Казимир Малевич любил прогуливаться в этих местах. Отдавая дань кубистической форме, которую любил художник, скульптор Григорий Орехов создал входную группу в парк в виде разделенной на две части объемной версии «Черного квадрата». Еще несколько арт-объектов разбросаны по парку и создают атмосферу единения творчества и природы.

В 2023 году парк Малевича благоустроили по нацпроекту. По итогам проведенных работ парк получил свою узнаваемую входную группу, качели, детскую площадку, 15,4 км освещенных пешеходных дорожек, липовую аллею и каскадные водопады. Здесь построили спортивный кластер с футбольными полями, кортами и трибунами, волейбольные площадки, новый каток с искусственным льдом площадью 1250 кв. метров.

close Министерство благоустройства Московской области

Еще один одинцовский парк «Раздолье» победил в номинации «Детский парк». В числе победителей в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2024 году» была отмечена набережная реки Синичка в Красногорске (среди городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек) и Сергиево-Посадский лесопарк «Загорское море» (среди городов с численностью от 100 тыс. до 300 тыс. человек).

Эти территории стали не только рекреационной зоной для жителей близлежащих пространств, но и точкой притяжения для гостей из других регионов. Такие парки позволили по-новому взглянуть на досуг вне дома. Здесь можно качественно провести время в гармоничной природной среде и делать это можно регулярно.

Только в Московской области по нацпроекту было благоустроено 273 общественные территории, 56 из которых парковые. Уже третий год в регионе реализуется программа «Парки в лесу», в ходе которой создаются пространства в лесных массивах, что делает эти территории безопасными и удобными для использования.

Парк у воды или необычное сафари

Одна из номинаций премии — лучший парк у воды. В этом году в ней одержал победу парк «Маяк» из Магадана. Он расположился на берегу бухты Нагаева и, видимо, покорил жюри уникальным сочетанием видов на Охотское море и современного дизайна. Вся территория «Маяка» разделена на несколько тематических зон. Это зеленое пространство, где можно играть в пляжный волейбол, заниматься спортом, проводить мероприятия; амфитеатр, вмещающий около 350 человек, площадки для детского отдыха, прогулочную зону и дендропарк.

Уникальную природу севера дополнили нетипичными для региона растениями. В парке высажены кедровая сосна, амурский барбарис, сизая ель и облепиха. На набережной установлены арт-объекты. Есть кафе и смотровые площадки. Но главной визитной карточкой парка, которая и дала ему его название, является здание старого маяка. Белоснежная конструкция с красным основанием, безусловно, является украшением набережной. Развитие парка стало возможным благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений.

В номинации ландшафтный парк в этом году победил природный парк «Олений» (с. Суходол). Уникальное место на карте Липецкой области появилось в 2012 году в Краснинском районе и сегодня занимает 1500 гектаров. В сети о нем очень много восторженных отзывов: уникальный проект по сохранению и восстановлению природы средней полосы России подкупает тем, как здесь сочетают заботу о дикой природе в условиях среднерусской равнины и отдых посетителей.

Русские горки в Волгограде

В рамках премии есть специальная номинация «Парк, реализованный по проекту Государственно-частного партнерства». В этом году ее победителем стал Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде. Объект был благоустроен с привлечением средств инвесторов и стал одним из крупнейших парков развлечений страны.

Нужно отметить, что взаимодействие государства и бизнеса в вопросах формирования комфортной среды является очень эффективным инструментом. Это показывает опыт реализации проектов, которые появились из такого сотрудничества в буквальном смысле перезапустили экономику города.

close Пресс-служба Парка культуры и отдыха Волгограда

Парк в Волгограде, готовый принимать гостей в любое время года, не только становится посещаемым местом, но и открывает для города новое туристическое направление. При этом в Волгограде, который входит в двадцатку наиболее популярных российских направлений для туризма, формируются новые точки притяжения.

Волгоградский парк расположен в самом сердце города: его аллеи спускаются прямо к берегу Волги. Благоустройство территории началось еще в 2017 году, когда Волгоград готовился принимать матчи Чемпионата мира по футболу. За это время в парке появилось до 40 аттракционов, разрослись сакуры и целые аллеи цветущих листопадных кустарников, кинотеатр под открытым небом. За 2024 год парк посетили 1 700 000 человек.

«Участие в таких мероприятиях, как Всероссийская премия «Парки России», предоставляет отличную возможность по обмену опытом и успешными практиками среди лучших парков России. Центральный парк культуры и отдыха Волгограда развивается в рамках концессионного соглашения и его преображение не закончено, при принятии решений по наполнению территории мы в том числе опираемся на реальный опыт уже реализованных проектов в парках других городов России и зарубежных стран. Наша победа в номинации «Парк, реализованный по проекту ГЧП» и высокая оценка нашей работы экспертами отрасли, безусловно, сигнализирует, что мы на правильном пути и мотивирует двигаться дальше», — отметил Андрей Еркин, директор ЦПКиО.

При этом в парке, получившем высокую оценку на премии, продолжается поиск новых форматов отдыха. Так, совсем скоро здесь появится территория экстремальных активностей, которую можно будет сравнить с крупнейшим в России парком экстремальных развлечений «Диво остров» в Санкт- Петербурге. Монтаж железных гигантов уже стартовал. 23-метровый «Большой маятник» будет подбрасывать экстремалов на высоту семиэтажного дома. 17-метровая «Мельница» и 55-метровая карусель «Седьмое небо» будут введены в эксплуатацию уже в текущем сезоне. «Русские горки» доставят желающих на высоту 36 метров, а 65-метровая «Башня свободного падения» добавит острых ощущений.

Тем, кто попал в парк впервые, можно рекомендовать проехаться на колесе обозрения: с него открывается чудесный вид на Волгу, «танцующий» мост, который является уникальным сооружением и красиво подсвечен вечером. Отсюда видно и главную достопримечательность Волгограда — Мамаев курган, возвышающийся над городом.

Опыт «Татнефти»

Чтобы отметить вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов, в том числе в вопросах развития социальной инфраструктуры, была создана национальная премия «Наш вклад». Ее финалистам присваивается статус «Партнер национальных проектов России». В конечном итоге от таких инициатив выигрывают все: решение задач по улучшению качества жизни общества приводит к уменьшению дефицита кадров и повышению привлекательности регионов.

Одним из лауреатов премии «Наш вклад» по итогам 2024 года стала компания «Татнефть», которая запустила грантовый конкурс для поддержки активных граждан и негосударственных некоммерческих организаций, реализующих свои инициативы на территории Татарстана. Благодаря этому конкурсу в регионе появляются современные, комфортные и безопасные общественные пространства.

На благоустройство и создание комфортной городской среды в городах и районах Юго-Востока Республики Татарстан компания выделила 355 млн рублей. Объект находится в черте города и требовал глобальной реконструкции. Силами «Татнефти» были проведены дноуглубительные работы водоема, высажены тысячи деревьев и уложены газоны, построены пешеходный мост, велодорожки и пешеходная зона. Таким образом, благодаря социальной ответственности бизнеса, в Альметьевске появилось многофункциональное пространство для отдыха жителей и гостей города.

close Пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Татнефть последовательно внедряет современные технологии и инновационные решения в реализации проектов по благоустройству. Наш грантовый конкурс призван создать комфортную и современную среду для жизни, работы и отдыха, охватывая широкий спектр инициатив: от благоустройства родников и озеленения территорий до ремонта краеведческих музеев, строительства водоводов, установки детских площадок и поддержки приютов для бездомных животных. Благодаря конкурсу преображаются общественные пространства в Республике Татарстан», — отметил заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Ренат Мамин.

Выбираем проекты благоустройства

Благоустроенных общественных пространств в нашей стране гораздо больше, чем может вместить и оценить парковая премия. С 2019 года по всей стране по программе нацпроекта было благоустроено более 73 тыс. общественных пространств, включая более 32 тыс. парковых и 41 тыс. дворовых территорий.

С каждый днем появляются все новые объекты городской среды, которые выбирают сами жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, которое ежегодного проводится по программе нацпроекта. В том году его участниками стали более 17,2 млн человек, которые обобрали 5,6 тыс. новых объектов для благоустройства, которые появятся в их городах уже в этом году.

Голосование стало важным, и поистине народным инструмент, который позволяет гражданам влиять на преображение городской среды и формировать реальный запрос на изменения в своем городе или селе. С каждым годом все больше россиян вовлекаются в процесс голосования, что подтверждают данные социологических исследований НАФИ, согласно которым, 90% опрошенных полагают, что голосование за объекты благоустройства — работающий инструмент, а 88% россиян отметили изменения к лучшему в вопросах благоустройства городской среды за последний год.

В 2025 году на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства проходит представлено более 6 тыс. объектов в 1,6 тыс. муниципальных образованиях. Это парки, площади, набережные, дворовые пространства, скверы и детские площадки.

Голосование продлится 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Его участниками могут стать все жители страны старше 14 лет, для этого достаточно войти в учетную запись на Госуслугах, выбрать регион своего проживания и отдать свой голос за понравившуюся территорию.