Саратовская область получит более 2 млрд рублей на благоустройство

Кабмин РФ выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство в Саратове и Энгельсе

Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на благоустройство общественных и дворовых территорий в Саратове и Энгельсе. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что средства будут направлены министерству строительства РФ в виде разовой финансовой помощи в форме субсидий. При этом деньги выделят из резервного фонда правительства страны.

Таким образом, кабинет министров сможет софинансировать расходы Саратовской области, связанные с реализацией мероприятий по благоустройству в административном центре региона и Энгельсе.

Из текста следует, что до конца текущего года в Саратове должны привести в порядок 55 общественных и 380 дворовых территорий. В Энгельсе, в свою очередь, завершат благоустройство 210 дворовых территорий.

22 мая Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва в новых регионах РФ. По его словам, создание готового к немедленному использованию резерва позволит повысить надежность всего сетевого хозяйства в новых российских субъектах.

Ранее в кабинете министров РФ высказались о выделении средств на восстановление Курской области.