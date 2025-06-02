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Врач озвучил риски поздней беременности

Врач Оленев: поздняя беременность грозит хромосомными аномалиями у ребенка
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Поздняя беременность сопряжена с рисками как для ребенка, так и для будущей матери. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал гинеколог, главный акушер Москвы, руководитель перинатального центра З1 больницы Антон Оленев.

По его словам, прежде всего с возрастом женщинам становится сложнее зачать и выносить ребенка.

«Вероятность возникновения хромосомных аномалий после 35 лет возрастает, а после 40 лет — значительно возрастает. По статистике, в Москве почти 7% женщин рожают после 40 лет. Женское здоровье небезгранично. У мужчин с возрастом качество биоматериала не снижается, а у женщин как вероятность наступления беременности, так и способность к ее вынашиванию значительно ухудшаются», — предупредил Оленев.

Врач отметил, что с возрастом женщины могут приобрести проблемы со здоровьем, которые негативно скажутся на беременности. Так, например, некоторые инфекционные болезни могут плохо повлиять на репродуктивный потенциал, уточнил он.

Гинеколог Динара Березина до этого говорила, что беременность является большой нагрузкой на организм женщины. С возрастом у нее могут обостриться хронические заболевания, а также возникнуть новые осложнения, например гестационный сахарный диабет, преэклампсия (гипертония, отеки, мультиорганная недостаточность. — прим. ред.).

Ранее сообщалось, что женщина не подозревала, что беременна, и внезапно родила в туалете офиса в Москве.

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