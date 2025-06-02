Женщина не подозревала, что беременна, и внезапно родила в туалете офиса в Москве

В Москве женщина, не подозревавшая о беременности, родила и потеряла ребенка

В Москве не подозревавшая о своей беременности женщина внезапно родила в туалете своего офиса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 20-летняя уроженка Пензы год назад вышла замуж, а прошлой осенью стала стремительно набирать вес, но списала все на проблемы с щитовидкой. Полгода назад она нашла подработку в Москве. Роды случились во время ее последней вахты.

Утром 1 июня россиянка пришла на работу, но почувствовала себя плохо. Она отправилась в туалет, где родила девочку.

Молодая мать не подозревала, что ждет ребенка, и была шокирована случившимся, поэтому полтора часа не пускала никого в кабинку. В итоге она все же позволила медикам войти, но было уже поздно — младенец не выжил.

Ранее россиянка родила в перевернувшейся в ДТП карете скорой помощи.