На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Женщина не подозревала, что беременна, и внезапно родила в туалете офиса в Москве

В Москве женщина, не подозревавшая о беременности, родила и потеряла ребенка
close
redart14/Shutterstock/FOTODOM

В Москве не подозревавшая о своей беременности женщина внезапно родила в туалете своего офиса. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 20-летняя уроженка Пензы год назад вышла замуж, а прошлой осенью стала стремительно набирать вес, но списала все на проблемы с щитовидкой. Полгода назад она нашла подработку в Москве. Роды случились во время ее последней вахты.

Утром 1 июня россиянка пришла на работу, но почувствовала себя плохо. Она отправилась в туалет, где родила девочку.

Молодая мать не подозревала, что ждет ребенка, и была шокирована случившимся, поэтому полтора часа не пускала никого в кабинку. В итоге она все же позволила медикам войти, но было уже поздно — младенец не выжил.

Ранее россиянка родила в перевернувшейся в ДТП карете скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами