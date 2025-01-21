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Врач предупредила об опасности поздней беременности

Врач Березина: поздняя беременность может спровоцировать преэклампсию у женщин
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Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Поздняя беременность сопряжена с более высокими рисками как для будущего ребенка, так и для матери. Об этом kp.ru рассказала гинеколог Динара Березина.

Она напомнила, что беременность является большой нагрузкой на организм женщины. С возрастом у нее могут обостриться хронические заболевания, а также возникнуть новые осложнения, например гестационный сахарный диабет, преэклампсия (гипертония, отеки, мультиорганная недостаточность — прим. ред.).

«К тому же зачатие и даже рождение малыша, а также его будущее здоровье зависит не только от мамы, но и от папы. И, например, у мужчин старше 40 по сравнению с 30-летними на 30% ниже шанс сделать партнершу счастливой мамой. Также с возрастом повышается и шанс потери беременности, вырастают риски различных патологий плода», — добавила Березина.

При этом врач уточнила, что современная медицина позволяет снизить все риски и родить ребенка даже в позднем возрасте.

В декабре 2024 года сообщалось, что жительница Казахстана в 44 года родила первенца после многочисленных неудачных попыток выносить ребенка. До этого она перенесла 11 неудачных беременностей.

Ранее стало известно, что не знавшая о беременности женщина спутала роды с гриппом.

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