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Общество
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В России не фиксировали случаев завоза опасного вируса из Турции

Роспотребнадзор не фиксировал случаев завоза вируса Коксаки в Россию
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Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

В России не зафиксировано случаев завоза вируса Коксаки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной и находится под контролем после сообщений о массовых жалобах российских туристов на случаи заражения вирусом на юге Турции.

Роспотребнадзор направил официальный запрос в турецкий Минздрав в рамках действующего между странами меморандума о сотрудничестве в области здравоохранения и борьбы с инфекциями. Документ предусматривает оперативный обмен информацией и поддержку в проведении эпидемиологических расследований, если случаи заболеваний выявляются у граждан одной из стран на территории другой.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что туристы из Москвы заразились вирусом Коксаки в отеле «Sunlight resort» на юге Турции. По его данным, заболели 15 туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь.

Однако позже в турецком Минздраве заявили, что сообщения о вспышке вируса не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах.

Ранее в Египте российские туристы заразились ротавирусом.

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