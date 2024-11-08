Врач назвал главные правила по профилактике заражения «турецкой ветрянкой»

Коксаки – это энтеровирус, который также называют «турецкой ветрянкой» или болезнью грязных рук. Наиболее опасен он для детей в возрасте до 15 лет – в отличие от них, взрослые переносят заболевание легко, объяснил 360.ru терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Часто вирус подхватывают малыши – у них нарушена личная гигиена, патоген легко передается в детских коллективах, а переносят они болезнь значительно тяжелее, чем взрослые. Среди опасных осложнений – менингит, миокардит, энцефалит. При несвоевременном лечении это смертельно опасные заболевания, поэтому нельзя откладывать обращение к врачу, подчеркнул Кондрахин.

Он также назвал главные правила профилактики заражения вирусом – нужно чаще мыть и дезинфицировать руки, не прикасаться руками и губами к другим людям, не подходить близко к общественным уборным. Приходя с улицы, следует менять одежду и снимать обувь на входе, дом нужно регулярно убирать и проветривать, заключил врач.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться вирусом Коксаки.