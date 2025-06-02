В МВД раскрыли стоимость патента на работу в Москве

МВД: патент на работу в Москве обойдется в 8,9 тысячи рублей в месяц

Стоимость патента для работы в Москве и Подмосковье для иностранных граждан с 1 января составляет 8,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

«Патент считается действительным при условии своевременной оплаты авансового платежа», — говорится в материалах ведомства.

В МВД напомнили, что патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев. При этом его можно продлить, но общий срок действия не должен превышать года со дня получения. С помощью патента иностранцы смогут подтвердить право на временное трудоустройство в РФ, отметили в ведомстве.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии. Также иностранные граждане должны будут пройти медосвидетельствование на наркотики и опасные инфекционные заболевания, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что иностранцев обяжут сдавать анализ на ВИЧ при посещении новых регионов РФ.