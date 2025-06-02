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Общество
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Глава СК взял на контроль очередное нападение на медиков в Петербурге

Бастрыкин взял на контроль новое нападение на фельдшера в Санкт-Петербурге
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об избиении девушки-фельдшера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра СК России.

Инцидент произошел 29 мая на Среднем проспекте в Василеостровском районе. Жертвой нападения пациента в состоянии алкогольного опьянения стала 25-летняя фельдшер, которая приехала вместе с бригадой на вызов. В ведомстве уточнили, что мужчина ударил медика «беспричинно».

В информационном центре отметили, что управление городского ведомства инициировало вопрос о передаче возбужденного в отношении дебошира уголовного дела из МВД в свое производство.

Аналогичные нападения на медработников в Северной столице происходили и до этого. Так, в январе 2025 года на двух фельдшеров напал безработный, а в феврале 2025 года на работника скорой напал мужчина, которому помощь вызвали прохожие.

Ранее сообщалось об избиении фельдшера в Московской области знакомыми пациентки.

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