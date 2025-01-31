Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Безработный набросился на фельдшеров скорой помощи в Петербурге и избил их

78.ru: в Петербурге безработный избил двух фельдшеров скорой помощи
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге безработный мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи, приехавших на вызов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Искровском проспекте в Невском районе города. Бригада скорой помощи приехала на вызов к дому №15к2, где лежащему в подъезде мужчине требовалась помощь.

Однако после прибытия на место на двух фельдшеров набросился неизвестный. Злоумышленник избил врачей и скрылся.

В результате у медиков диагностировали сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили и задержали подозреваемого в нападении, им оказался 39-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции и составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами