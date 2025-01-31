Безработный набросился на фельдшеров скорой помощи в Петербурге и избил их

78.ru: в Петербурге безработный избил двух фельдшеров скорой помощи

В Петербурге безработный мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи, приехавших на вызов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Искровском проспекте в Невском районе города. Бригада скорой помощи приехала на вызов к дому №15к2, где лежащему в подъезде мужчине требовалась помощь.

Однако после прибытия на место на двух фельдшеров набросился неизвестный. Злоумышленник избил врачей и скрылся.

В результате у медиков диагностировали сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины. Более подробной информации об их состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили и задержали подозреваемого в нападении, им оказался 39-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции и составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Подмосковье трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера.