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В Петербурге пьяный мужчина избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов

78.ru: в Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи
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Akimov Igor/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге фельдшеру скорой помощи понадобилась помощь медиков после вызова. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на проспекте Художников. 29-летний мужчина пришел в прачечную, но в какой-то момент он потерял сознание. Мужчине вызвали скорую, но, когда медики прибыли на место, он уже пришел в себя.

В этот пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал проявлять агрессию к фельдшерам. В результате он напал на 45-летнего медика, ударив ее несколько раз по голове.

Женщина попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами.

«Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии на домашнем лечении», – сообщается в публикации.

Как сообщает «Фонтанка», на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобный случай в Петербурге произошел в конце декабря. Медиков вызвали на Искровский проспект, где помощь потребовалась лежавшему в подъезде мужчине. В какой-то момент на двух фельдшеров набросился неизвестный, он избил медиков и сбежал.

Ранее пьяная россиянка обругала врачей и разбила бутылкой окно машины скорой помощи.

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