В Подмосковье трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера

В Подмосковье фельдшер пострадал во время оказания помощи человеку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Андреевке. По предварительным данным, специалисты прибыли на вызов к женщине. В этот момент в квартире находились еще трое мужчин. Между ними и медиками произошел конфликт, во время которого фельдшера избили.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

«По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – поделились в ведомстве.

Подобный случай произошел в Подмосковье 24 января. В Ногинске мужчина вызвал медиков, так как, по его словам, у его матери ухудшилось самочувствие.

Специалисты прибыли на место, фельдшер стал оказывать женщине помощь, но в какой-то момент сын пациентки запер медика в квартире. Узнав о произошедшем, коллеги фельдшера вызвали полицию. Пострадавший получил травмы.

Ранее мужчина избил жену, а затем фельдшера скорой, который приехал по ее вызову.