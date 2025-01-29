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В Подмосковье трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера

В Подмосковье трое мужчин напали на фельдшера, осматривавшего женщину
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Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье фельдшер пострадал во время оказания помощи человеку. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Андреевке. По предварительным данным, специалисты прибыли на вызов к женщине. В этот момент в квартире находились еще трое мужчин. Между ними и медиками произошел конфликт, во время которого фельдшера избили.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

«По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – поделились в ведомстве.

Подобный случай произошел в Подмосковье 24 января. В Ногинске мужчина вызвал медиков, так как, по его словам, у его матери ухудшилось самочувствие.

Специалисты прибыли на место, фельдшер стал оказывать женщине помощь, но в какой-то момент сын пациентки запер медика в квартире. Узнав о произошедшем, коллеги фельдшера вызвали полицию. Пострадавший получил травмы.

Ранее мужчина избил жену, а затем фельдшера скорой, который приехал по ее вызову.

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