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Один из сбивавших дроны камнями в Иркутской области оказался иностранцем

Один из сбивавших БПЛА камнями в Приангарье оказался белорусским дальнобойщиком
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Один из мужчин, которые сбивали беспилотники камнями в Иркутской области, оказался дальнобойщиком из Белоруссии. Его рассказ о случившемся опубликовал журналист и общественник Иван Комельков в Telegram-канале.

Белорус заявил, что находился на парковке в Усолье-Сибирском, где остановился грузовик с контейнером. Когда из него начали вылетать беспилотные летательные аппараты, люди забрались на крышу и попытались остановить атаку.

«Все помогали, чтобы они не взлетали никуда. Они находились в кузове, мы бросали камни», — сказал Мацкевич.

Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 1 июня.

Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь. Местные жители сообщали о хлопках и клубах дыма.

Telegram-канал Babr Mash сообщил, что водители пытались закидать камнями вылетающие из фуры дроны.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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