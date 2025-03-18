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На египетском курорте среди россиян началось массовое заражение ротавирусом

Shot: российские туристы падают в обмороки из-за ротавируса на курорте в Египте
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Многие российские туристы заразились ротавирусом на египетском курорте Макади, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Масштабная эпидемия ротавируса у россиян на курорте в Египте. Туристы падают в обмороки через несколько дней после заселения в отели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристов госпитализируют в местные больницы с диагнозом «ротавирусная инфекция». Симптомы болезни проявляются через три-пять дней после приезда на курорт. Вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана. Российские туристы сообщали о ее жутком запахе.

Как пишут авторы Telegram-канала, одной из несовершеннолетних россиянок чуть не вырезали аппендицит из-за постановки неправильного диагноза.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края жалуются на распространение вируса Коксаки в местных детских садах и школах. Жители Краснодарского края рассказали, что в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки. У многих детей в возрасте до 11 лет появились волдыри на ступнях и руках, температура. При этом болезнь переносится в легкой форме.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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