Губернатор рассказал о компенсации для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области

Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших при крушении поезда в Брянской области получат по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Кроме того, выплаты получат и пострадавшие в результате ЧП: 600 тыс. рублей за тяжелую травму, 300 тыс. рублей — за травмы легкой и средней тяжести.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Telegram-канал Baza писал, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры.

2 июня Богомаз сообщил, что общее число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области, достигло 104.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.