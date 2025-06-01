В Мурманской области произошел разлив нефти

В Териберской губе подтопило судно, что привело к разливу нефти

В акватории Териберской губы в Баренцевом море подтопило пришвартованное судно, что привело к разливу нефти. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном месте в акватории Териберской губы, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Прокуратура также проконтролирует анализ проб воды, который проведут специалисты Росприроднадзора.

До этого в Якутске на реке Лене ликвидировали разлив нефтепродуктов. В министерстве экологии республики заявили, что по факту загрязнения реки в 203-м микрорайоне Якутска был проведен осмотр места разлива. По его итогам было принято решение о ликвидации последствий инцидента.

5 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.