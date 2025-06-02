Битцевский маньяк Пичушкин обзавелся поклонницей

Один из самых известных серийных убийц России, «битцевский маньяк» Александр Пичушкин выразил желание отбывать наказание ближе к Москве. Об этом пишет «Лента.ру».

Telegram-канал SHOT сообщал, что Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, подал в суд на ФСИН. Осужденный просил перевести его в одну из колоний Мордовии, чтобы быть поближе к родственникам в Москве. Во ФСИН Пичушкину в переводе отказали, так как он не подходит ни под один из критериев, нужных для этого.

В начале апреля «битцевский маньяк» признался еще в 11 убийствах, которые до этого оставались нераскрытыми. По его словам, он нападал на мужчин и женщин в московском районе Северное Бутово.

В Бердянске у Пичушкина появилась 14-летняя поклонница. Девушка-подросток убила семилетнюю девочку, когда та гуляла во дворе своего дома.

По версии следствия, в этот день школьница встретилась с малолетней жертвой и во время прогулки не менее трех раз ударила ребенка молотком по голове, от чего ребенок скончался. Девушка оказалась фанаткой «битцевского маньяка» Пичушкина, который совершил не менее 49 убийств — с большинством жертв он расправился с помощью ударов молотком по голове. На месте преступления она оставила записку, в которой призналась в любви к Пичушкину.

До этого член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева, предположила, что 14-летняя подозреваемая в убийстве семилетней девочки в Бердянске, подражавшая маньяку Пичушкину, вероятно, страдает психическим расстройством.

Ранее стало известно, что у фанатки битцевского маньяка из Бердянска подозревали шизофрению.