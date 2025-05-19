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Член СПЧ Меркачева отреагировала на появление фанатки «битцевского маньяка»

Член СПЧ Меркачева предупреждала о фанатах маньяка Пичушкина в соцсетях
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СК РФ

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева, предположила, что 14-летняя подозреваемая в убийстве семилетней девочки в Бердянске, подражавшая маньяку Пичушкину, вероятно, страдает психическим расстройством. Об этом сообщает портал «Страсти».

«У девочки явное серьезное расстройство. Она подлежит уголовной ответственности, но экспертиза может признать ее невменяемой», — сообщила Меркачева.

Меркачева отметила, что в социальных сетях существуют сообщества поклонников серийных убийц, где романтизируют их преступления. Она подчеркнула, что ранее уже обращала внимание на эту проблему, и лишь после ее публикаций и обращений общественников одну из таких групп удалось заблокировать.

«В соцсетях плодятся опасные сообщества, где фанаты маньяков обсуждают их преступления и признаются им в любви. Это требует немедленного вмешательства правоохранительных органов», — заявила Меркачева.

Правозащитница, лично общавшаяся с Пичушкиным, призвала ответственно освещать подобные преступления, избегая романтизации преступников. По ее словам, важно показывать их как психически нездоровых личностей, чтобы предотвратить появление новых подражателей.

Напомним, подросток из Бердянска Запорожской области задержана по подозрению в убийстве семилетней девочки. На допросе обвиняемая сообщила, что это не единственная ее жертва, и созналась еще в нескольких убийствах. Она заявила правоохранителям, что была поклонницей «битцевского маньяка» Александра Пичушкина и, вдохновившись его историей, решилась на преступление.

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин совершал убийства на территории Битцевского лесопарка в Москве, на его счету 49 убийств и три покушения. В 2007 году суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. По его признанию, целью было совершить 64 убийства — по числу клеток на шахматной доске. Маньяк отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО.

Ранее в Москве девочка зарезала отца, защищая сестру. На допросе она призналась, что хотела его убить.

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