«Битцевский маньяк» захотел «переехать» в колонию поближе к Москве

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, захотел быть ближе к родным и подал прошение о переводе в Мордовию. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, маньяк хочет находиться ближе к Москве, чтобы родственники могли навещать его чаще. Он попросился в колонию «Торбеевский централ», расположенную менее чем в 500 км от столицы. От его нынешней колонии, расположенной в поселке Харп, до Москвы — порядка 3500 км.

Возможность подать такой запрос появилась после новых процессуальных действий в рамках ранее совершенных преступлений. Однако, по данным источника, руководство колонии и представители ФСИН отказали в переводе, после чего заключенный направил жалобу в соответствующие инстанции.

В начале апреля Пичушкин сообщил о причастности еще к 11 нераскрытым делам. ФСИН уточнила, что признания получили во время совместной работы с МВД. Однако эксперты предположили, что «битцевский маньяк» сделал это заявление, чтобы выбраться на время из колонии в Москву под предлогом следственных действий.

Ранее юную «фанатку битцевского маньяка» арестовали на два месяца за нападение с ножом на девочку.