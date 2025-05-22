У фанатки битцевского маньяка из Бердянска подозревали шизофрению

Семиклассница, которую подозревают в убийстве ребенка в Бердянске, является трудным подростком. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, с участием школьницы уже провели следственный эксперимент. Демонстрируя, как она напала на семилетнюю девочку, школьница вела себя «максимально хладнокровно».

При этом ранее девушка нередко демонстрировала агрессивное поведение, из-за чего ее несколько раз переводили в другие школы, однако подозреваемая прогуливала занятия, а мать за этим якобы не следила.

У девушки уже диагностировано психическое расстройство. Тем не менее, когда она увлеклась историей «битцевского маньяка» Александра Пичушкина, никто не обратил на это внимания.

По версии следствия, в день убийства школьница встретилась с малолетней жертвой и предложила вместе погулять, но во время прогулки не менее трех раз ударила ребенка молотком по голове.

В беседе с правоохранителями школьница заявила, что является фанаткой маньяка. В найденной на месте преступления записке она призналась убийце в любви.

Ранее член СПЧ Меркачева отреагировала на появление фанатки битцевского маньяка.