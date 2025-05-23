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Убившая ребенка фанатка «битцевского маньяка» рассмеялась, когда ее арестовали

SHOT: обвиняемая в убийстве ребенка поклонница Пичушкина рассмеялась в суде
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Telegram-канал «SHOT»

Обвиняемая в убийстве семилетнего ребенка 14-летняя поклонница «битцевского маньяка» рассмеялась, когда суд ее арестовал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка-подросток «звонко смеялась» в суде во время избрания ей меры пресечения. Решение суда, по которому ее отправили в СИЗО, обвиняемая встретила с улыбкой на лице.

Несовершеннолетнюю обвиняемую в расправе над семилетним ребенком заключили под стражу на два месяца. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Инцидент произошел в Бердянске, когда семилетняя девочка гуляла во дворе своего дома и внезапно пропала. По версии следствия, в этот день школьница встретилась с малолетней жертвой и во время прогулки не менее трех раз ударила ребенка молотком по голове, от чего малолетняя скончалась. Фигурантка оказалась фанаткой «битцевского маньяка» Александра Пичушкина, который совершил не менее 49 убийств — с большинством жертв он расправился с помощью ударов молотком по голове.

Ранее стало известно, что у фанатки битцевского маньяка из Бердянска подозревали шизофрению.

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