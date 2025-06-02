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Приморские врачи спасли лицо мужчине после нападения медведицы

Amur Mash: врачи в Приморье спасли лицо мужчине, на которого напала медведица
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Freepik

В Приморском крае врачи спасли лицо 32-летнему мужчине, на которого набросилась медведица. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Мужчина незаконно собирал в тайге кедровые орешки. Там он наткнулся на медведицу с медвежатами. Хищница, защищая свое потомство, искусала мужчине голову, шею и ноги.

Для того, чтобы отправить пострадавшего в больницу Владивостока, медикам пришлось двое суток стабилизировать его состояние. Лицевые кости мужчины скрепили с помощью титановых пластин.

29 мая сообщалось, что медведь напал на человека в тайге у села Ленино Чугуевского района Приморского края.

В тот же день стало известно, что на Камчатке закроют Долину гейзеров из-за брачных игр медведей.

28 мая сообщалось, что в США черный медведь пробрался в дом и устроился на кухонной плите.

Ранее на Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео.

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