На Камчатке медведь переплыл реку и бросился к машине с людьми

На Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео

В Корякском округе Камчатского края медведь наметил отдыхавших на берегу реки женщин с ребенком, переплыл водоем и бросился к машине. Видео произошедшего публикует Telegram-канал Kamchatka life.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Палана. Две женщины с маленьким ребенком отдыхали на берегу реки и заметили медведя, зверь тоже заинтересовался людьми и прыгнул в воду.

Хищник за несколько минут переплыл водоем, отдыхающие успели забежать в машину и отъехать на безопасное расстояние. Медведь бросился за ними в погоню, но отстал.

До этого сообщалось, что в Волхове медведь пришел в деревню и разгромил пасеку. дикого зверя заметили на окраине деревни. Хищник пробрался на пасеку и разорил несколько ульев. Местные власти сообщили о появлении медведя в экстренные службы. На место в ближайшее время прибудут специалисты, чтобы оценить нанесенный зверем ущерб и установить, откуда приходит хищник.

Ранее в сети появилось видео двух голодных медведей, обследующих стелу на Камчатке.