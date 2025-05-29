В Приморском крае медведь напал на местного жителя

В Приморье медведь набросился на 32-летнего мужчину

В Приморском крае правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения медведя на человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 29 мая в лесу у села Ленино Чугуевского района. При встрече с диким зверем пострадал 32-летний местный житель. Обстоятельства случившегося не уточняются. Информация о полученных мужчиной травмах также отсутствует.

Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Проявившее агрессию животное ушло вглубь леса. Поиском зверя занимаются сотрудники МВД, специалисты охотнадзора и департамента по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира.

Местных жителей попросили временно не выходить в участок леса, который может представлять опасность.

Ранее на Камчатке объявили, что закроют долину гейзеров из-за брачных игр медведей.