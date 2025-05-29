На Камчатке закроют Долину гейзеров из-за брачных игр медведей

Долину гейзеров на Камчатке закроют на месяц тишины для того, чтобы не тревожить животных в брачный период. Об этом сообщается на сайте Кроноцкого заповедника.

«Сейчас в долине реки Гейзерной в пределах видимости находятся девять медведей. Среди них два медвежонка-двухлетки, которых несколько дней назад матери отогнали от себя. Как таковых пар пока в поле зрения нет, но мы заметили игровое поведение самки — медведица кувыркалась в снегу перед самцом, который смог добиться ее расположения», — рассказал директор заповедника Владимир Власенко.

Решение о проведении вертолетных экскурсий в долине в период тишины принимается в 11:00 каждого дня с учетом обстановки в заповеднике. Для них будут использоваться «менее шумные» модели Robinson, Eurocopter, Bell, Ми-2. При этом экскурсионный облет каньона реки Гейзерной будет полностью запрещен, как и нахождение в долине многодневных туристических групп.

До этого в Иркутской области мужчина сбросил медвежонка с сосны, пока его друг снимал это на видео. По факту жестокого обращения с животным инициирована проверка.

Ранее в сети появилось видео двух голодных медведей, обследующих стелу на Камчатке.