На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хозяева дома обнаружили черного медведя, который устроился в кухне на плите

В США черный медведь пробрался в дом и устроился на кухонной плите
close
Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement

В США жители дома в штате Кентукки обнаружили на своей кухне незваного лесного гостя — черный медведь расположился на плите. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу Управления по охране водных ресурсов и диких животных штата.

Инцидент произошел 21 мая в округе Белл. Рано утром в экстренные службы поступил звонок о том, что в одном из домов обнаружен черный медведь. Прибывшему на место ЧП инспектору управления удалось выгнать зверя на улицу через открытую в доме дверь.

В ведомстве уточнили, что животное поднялось по лестнице, расположенной с внешней стороны дома, затем протиснулось в отверстие, ведущее на чердак. Побродив там, зверь пробил потолок и свалился со второго этажа на первый. После этого животное забралось на плиту, где его и застали хозяева жилья.

Ранее на Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами