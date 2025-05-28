Хозяева дома обнаружили черного медведя, который устроился в кухне на плите

В США черный медведь пробрался в дом и устроился на кухонной плите

В США жители дома в штате Кентукки обнаружили на своей кухне незваного лесного гостя — черный медведь расположился на плите. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на пресс-службу Управления по охране водных ресурсов и диких животных штата.

Инцидент произошел 21 мая в округе Белл. Рано утром в экстренные службы поступил звонок о том, что в одном из домов обнаружен черный медведь. Прибывшему на место ЧП инспектору управления удалось выгнать зверя на улицу через открытую в доме дверь.

В ведомстве уточнили, что животное поднялось по лестнице, расположенной с внешней стороны дома, затем протиснулось в отверстие, ведущее на чердак. Побродив там, зверь пробил потолок и свалился со второго этажа на первый. После этого животное забралось на плиту, где его и застали хозяева жилья.

Ранее на Камчатке медведь погнался за машиной с людьми и попал на видео.