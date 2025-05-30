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В Непале задержали американца после быстрого восхождения на Эверест

В Непале задержали американца Ушакова, подозреваемого в вывозе $20 тысяч
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Shutterstock

В Непале задержали американца Эндрю Ушакова, который после прилета в страну быстро взошел на Эверест, по подозрению в попытке вывоза незадекларированной иностранной валюты. Об этом сообщает портал Alpagama.

По данным портала, Ушаков является клиентом компании Нирмал Пурдже Elite Exped. В аэропорту во время осмотра в его чемодане обнаружили $20 тысяч. По словам задержанного, он привез эти деньги из США и хотел вернуться с ними обратно.

В результате американца оштрафовали на $60 тысяч. Его обвинили в нарушении обращения с иностранной валютой. В настоящее время Ушаков находится под стражей, поскольку штраф все еще не выплачен.

Ушаков покорил Эверест менее чем за четыре дня. По словам Пурджи, американец начал восхождение 15 мая в 00:30. Его команда поднялась на вершину горы уже 19 мая в 9:22 утра.

В октябре прошлого года Пурджа рассказал о своем новом достижении — теперь у него есть 50 успешных восхождений на восьмитысячники, что значительно больше, чем у любого другого альпиниста в мире. Альпинист совершил второе восхождение на вершину Шишабангмы — всего за пять дней.

Ранее известный непальский альпинист покорил Эверест в 31-й раз.

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