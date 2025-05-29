Китаец случайно поднялся на высоту 8589 метров на параплане

Китайскому парапланеристу запретили полеты на полгода после подъема на 8589 м

Парапланерист Пэн Юйцзян получил полугодовой запрет на полеты после инцидента с экстремальным подъемом на высоту 8589 метров. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Ассоциации авиаспорта провинции Ганьсу.

Во время тестового старта с гор Цилянь (высота 3000 м) спортсмена неожиданно поднял мощный восходящий поток. На кадрах с его камеры видно, как он оказывается над облаками при -35°C, покрываясь сосульками.

«Руки полностью замерзли. Я пытался поддерживать радиосвязь», — рассказал Пэн после приземления в 30 км от места старта.

Расследование установило, что Пэн не регистрировал полет, так как планировал лишь тест оборудования у земли. Его друг Гу Чжиминь опубликовал видео в Douyin без разрешения и получил аналогичное наказание. Подъем до 8589 м признан случайным (без кислородного оборудования выжить невозможно). Рекорд не был засчитан — мировой (9946 м) принадлежит немке Эве Виснерски с 2007 года.

23 мая сообщалось, что власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона.

Ранее альпинист выжил при падении со скалы высотой 120 метров и пошел за помощью ради друзей.