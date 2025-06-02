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Стало известно, когда произойдет пилотируемый запуск с Байконура

Мэр Байконура Бусыгин: пуск «Союз МС-28» состоится в конце ноября
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Запуск космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур произойдет в конце ноября. Об этом ТАСС сообщил мэр города Константин Бусыгин.

Он подчеркнул, что пилотируемые пуски традиционно вызывают самый большой интерес у туристов. По его словам, на планируемый в конце ноября запуск «Союз МС-28» в Байконур приедет свыше двух тысяч человек.

При этом Бусыгин уточнил, что на пуски, которые пройдут в июле, сентябре и декабре, гостей соберется меньше, не более двух тысяч.

23 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и министерству образования и науки поддержать студенческие стажировки на космодроме Байконур и других объектах «Роскосмоса».

10 апреля стало известно, что власти Казахстана ожидают первого испытательного пуска в рамках совместного с Россией космического проекта «Байтерек» в декабре 2025 года.

Ранее четверо французов попытались проникнуть на Байконур.

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