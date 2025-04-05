Четверо французов попытались проникнуть на Байконур

Четверо граждан Франции попытались незаконно проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам самих задержанных, они собирались сфотографировать ракету-носитель «Энергия». На территорию космодрома они проникли без специальных документов и были обнаружены в районе платформы 112 «А» возле выведенного из эксплуатации стенда динамических испытаний. Возраст задержанных составлял от 22 до 37 лет. На них был составлен протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, после чего нарушителей обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Работе космодрома задержанные помешать не успели. Это уже вторая попытка проникнуть на Байконур за неделю.

2 апреля троих испанцев и австралийца задержали на Байконуре при попытке залезть к кораблю «Буран».

В ноябре 2024 года на Байконуре правоохранительные органы задержали граждан Франции и Германии, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». По информации Shot, иностранцев застали врасплох, когда они уже готовились делать снимки.

Ранее обломки запущенной с Байконура ракеты «Союз-2.1б» упали в Свердловской области.