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Астрономы предупредили о мощных полярных сияниях из-за редкого взрыва на Солнце

NOAA: 15 и 16 апреля на Землю обрушится двойной выброс солнечной плазмы
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«Чехов Вид»/vk.com

Землю ожидает редкое космическое явление — двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах 15–16 апреля. О событии сообщается на сайте Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

КВМ — огромные облака заряженных солнечных частиц, которые могут сотрясать магнитное поле нашей планеты. Это взаимодействие вызывает геомагнитные бури — и, если они достаточно сильны, могут вызывать впечатляющие полярные сияния за пределами их обычного диапазона высоких широт.

По словам специалистов, на Солнце произошел необычный двойной взрыв 12–13 апреля.

«Эти солнечные штормы движутся медленно, но обладают высокой плотностью, что может привести к значительному геомагнитному воздействию», — уточнили в NOAA.

Эксперты подчеркивают, что точное время и сила воздействия КВМ могут варьироваться. Ожидается, что буря достигнет уровня G2 (умеренной силы). Пик геомагнитной активности прогнозируется на 16 апреля с последующим спадом.

Ранее ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце в начале апреля.

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