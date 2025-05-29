На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась магнитная буря уровня G3. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

G3 означает сильную степень магнитной бури по пятибальной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

При магнитной буре уровня G3 на Земле могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, такие как ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, не исключены перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление полярных сияний.

27 мая ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре. Согласно прогнозам ученых, завтра скорость солнечного ветра начнет расти. Хотя ожидается, что ее рост будет умеренным (до 600 км/с), при прошлом подобном прогнозе реальные характеристики составили 700–800 км/с и «раскачали поле Земли до довольно заметных бурь».

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.