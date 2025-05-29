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На Земле началась сильная магнитная буря

Институт прикладной геофизики: на Земле началась магнитная буря уровня G3
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Depositphotos

На Земле началась магнитная буря уровня G3. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС.

G3 означает сильную степень магнитной бури по пятибальной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

При магнитной буре уровня G3 на Земле могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, такие как ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Кроме того, не исключены перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах возможно появление полярных сияний.

27 мая ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре. Согласно прогнозам ученых, завтра скорость солнечного ветра начнет расти. Хотя ожидается, что ее рост будет умеренным (до 600 км/с), при прошлом подобном прогнозе реальные характеристики составили 700–800 км/с и «раскачали поле Земли до довольно заметных бурь».

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

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