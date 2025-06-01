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Украину обвинили в формировании у детей ненависти к России

Ганчев: украинские власти целенаправленно формируют у детей ненависть к России
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Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Украины систематически воспитывают у подрастающего поколения ненависть к России. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Детям прививают жестокость и готовность к насилию — именно против русских. Такие дети — наша глубочайшая боль. Давайте позаботимся о наших детях вместе, дорогие харьковчане! Мы должны это остановить!» — подчеркнул чиновник.

В конце марта в интервью французской газете Figaro украинский президент Владимир Зеленский признался, что ненависть к русским заставляет его «держаться» во время конфликта на Украине. Он назвал президента Владимира Путина «лжецом» и добавил, что никогда не признает российский статус Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на финансирование со стороны Европы, чтобы укрепить ВСУ.

Ранее сообщалось, что Киев готов к постепенной отмене некоторых санкций против России.

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