Железнодорожные пути в Брянской области расчистили

Железнодорожные пути расчистили в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, специалистам благодаря их профессионализму удалось расчистить железнодорожные пути меньше, чем за сутки.

Богомаз выразил благодарность всем, кто участвовал в ликвидации последствий инцидента и обеспечивал безопасность проведения работ.

До этого сообщалось, что развалы автомобильного моста в Брянской области будут разбирать в течение ночи. На месте разрушенной конструкции после полного разбора завалов и ликвидации остатков опор будет построен новый мост длиной 42 метра и шириной 12 метров.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Ранее в Курской области обрушился мост с двигавшимся по нему локомотивом.